Герої першої перемоги у битві, що триває: у Кременчуці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

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Місцева влада та кременчуківці поклали квіти до пам'ятної стели полеглих героїв та меморіальної дошки Ігореві Сердюку, який загинув 11 років тому на Майдані

20 лютого у Кременчуці мешканці міста та місцева влада вшанували Героїв Небесної Сотні, які загинули 11 років тому у Києві на Майдані Незалежності.

Люди принесли квіти до стели в пам’ять про героїв, після чого пройшли до меморіальної дошки Ігорю Сердюку та віддали шану загиблому героєві.

Саме у ці дні 11 років тому під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішньою владою сягнуло крайньої точки. Із 18 до 20 лютого на Майдані були вбиті 78 мирних протестувальників, найбільше — саме 20 лютого, 48 людей. Пізніше померли й інші важкопоранені під час протестів українці.

Нині ж Небесна Сотня — це 104 українці, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Назва «Небесна сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану — сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року.

Представники виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, керівництво Кременчуцької райвійськадміністрації, небайдужі містяни і випадкові перехожі схилили голови й вшанували хвилиною мовчання полеглих на Майдані Героїв.

Віддали також шану й пам’яті про полеглого на 18 лютого на Майдані кременчуківця, прапороносця 9-ї сотні Ігоря Сердюка.

Ігор не міг стояти осторонь подій в Україні, тож відразу після розгону студентів 30 листопада 2013 року поїхав до Києва. Загинув він у перший день кривавих розстрілів під час протистояння у Кріпосному провулку в урядовому кварталі в центрі Києва. У цей момент Ігор тримав у руках прапор.

В Україні ж сьогодні День Героїв Небесної Сотні відзначають вдесяте — відповідний указ було прийнято 11 лютого 2015 року.