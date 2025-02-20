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Вночі Україну атакували 14 російських ракет та 161 ударний БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 45

 

Українська протиповітряна оборона збила 80 російських безпілотника, ще 78 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 20 лютого російські війська здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (з акваторії Чорного моря/Криму), балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.).

Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, росіяни атакували Україну 161-м ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом керованої авіабомби частково зруйнований під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА безпілотники Шахеди
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