Міська влада не знає, чи зможе цьогоріч відправити дітей-пільговиків на відпочинок до «Артеку»

Міська влада ще не знає, чи зможе відправити цьогоріч дітей пільгових категорій на відпочинок до табору «Артек». Про це на засіданні виконавчого комітету розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Мер зазначає: якщо держава виділить певну субвенцію, чи буде підтримка з обласного бюджету, то місто працюватиме над тим, щоб діти пільгових категорій на відпочинок поїхали.
Нагадаємо, влітку 2023 року До табору «Артек Закарпаття» змогли поїхати лише троє дітей з Кременчука: одна дитина з малозабезпеченої сім'ї та дві — з родин загиблих військовослужбовців.
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