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Міська влада не знає, чи зможе цьогоріч відправити дітей-пільговиків на відпочинок до «Артеку»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

 

Все буде залежати від державної чи обласної підтримки

Міська влада ще не знає, чи зможе відправити цьогоріч дітей пільгових категорій на відпочинок до табору «Артек». Про це на засіданні виконавчого комітету розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

— Все буде залежати від суми фінансування, яку ми зможемо на ці цілі виділити. Ви знаєте, що «Артек» знаходиться на тимчасово окупованій території Кримського півострова, а «Артек Буковель» та інші заклади є приватними структурами, які досить дороговартісні для того, щоб робити оздоровлення. 

Мер зазначає: якщо держава виділить певну субвенцію, чи буде підтримка з обласного бюджету, то місто працюватиме над тим, щоб діти пільгових категорій на відпочинок поїхали.

Нагадаємо, влітку 2023 року До табору «Артек Закарпаття» змогли поїхати лише троє дітей з Кременчука: одна дитина з малозабезпеченої сім'ї та дві — з родин загиблих військовослужбовців.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: artek-prykarpattya.com.ua
Теги: діти табір Артек
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