На Полтавщині п’яний водій врізався в дерево: постраждала пасажирка

3 березня близько 15.45 у селі Бутенки Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Chevrolet Epica, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, водій автомобіля, 39-річний чоловік, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.
Унаслідок аварії постраждала 38-річна пасажирка. Її госпіталізували. Поліціянти з’ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України — порушення ПДР водієм у стані сп’яніння, що спричинило травмування людини.
Нагадаємо, що у Гадячі п'яний водій врізався в стовп.
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