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Надзвичайні новини

У Світловодську в руках у дитини вибухнула петарда: їй надають необхідну медичну допомогу

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 501 Коментарів: 1

 

Попередньо вибуховий предмет привіз батько дитини з фронту

Учора, 3 березня, у Світловодську у дитини вибухнула в руках петарда. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Наразі відомо, що дитині 1 рік та 7 місяців. Медикам вдалося стабілізувати стан дівчинки — вона отримала січені множинні рани кінцівок. Перебуває потерпіла в обласній дитячій лікарні.

Поліціянти оглянули місце події та намагаються встановити тип вибухового пристрою. Попередньо є інформація, що вибухівку привіз батько дитини із фронту.

Нині ж правоохоронці вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю) відносно особи, якій належав предмет, та ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Сьогодні ж, 4 березня, дівчинка перебуває у стані середньої тяжкості. Їй обробили й зашили рани та наклали гіпс.

Хірурги, травматологи, окулісти оглянули дитину і зробили все, що потрібно було. Вона знаходиться у травматологічному відділені у стані середньої тяжкості. Лікуємо, — прокоментував місцевому виданню «Кіровоградська правда» гендиректор дитячої обласної лікарні Василь Хорощак.

Нагадаємо, кілька років тому 42-річна полтавка залишилася без пальця внаслідок вибуху петарди.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Світловодськ дитина петарда
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Коментарі: 1

134
alexradion:
Сьогодні, 11:15

Боже,які ж ми все таки дурнуваті...Бути на війні,в самому пеклі, звідти привезти іграшку і покалічити власну дитину.Ну як так???Коли вже нас навчить???Щодня-страшні ДТП на дорогах,всі кудись спішать,летять,забивають на правила.Алкоголізм,поножовщина,наркоманія теж нікуди не ділись.Нас скоро не залишиться...Ау,люди,схаменіться,бережіть себе,своїх рідних,бережіть взагалі все живе,бо нас війною знищує росія,а ми своєю тупістю і байдужістю їй у цьому допомагаємо.


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