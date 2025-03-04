КП «Теплоенерго» купує ще один автомобільний кран: очікувана вартість — 12 млн грн

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 237

У коментарях під закупівлею люди зазначають, що підприємство наприкінці минулого року вже замовляло подібний кран за 12 млн грн

Кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» планує придбати автомобільний кран. Очікувана вартість — 12 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У питаннях до закупівлі люди зазначають, що наприкінці 2024 року підприємство вже купувало «точно такий кран, ще й за 12 000 000 грн згідно закупівлі […], хоча реальна ціна його не більше 8 000 000 грн. З ТОВ «Авто-Регіон» підписано договір № 4282 від 10.12.2024р. на постачання, з строком постачання 60 кал. днів з моменту отримання заявки. Чи виконаний цей договір?»

— В країні війна, а ви кожні 3 місяці купляєте по крану, та ще і по 12000000 грн. Багате ви місто, — пишуть у коментарях.

У своїй відповіді підприємство зазначило, що нова закупівля крана «оголошена з урахуванням вимог закону «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 і не суперечить чинному законодавству України».

Також ймовірні учасники закупівлі просять внести зміни у характеристики предмета закупівлі, які «розширять коло потенційних учасників, забезпечить здорову конкуренцію, суттєво знизить вартість предмета закупівлі і зекономить значні кошти для підприємства».

«Теплоенерго» планує придбати автомобільний кран, який має бути не раніше 2025 року випуску, новим. Максимальна висота підйому крана має бути не менше 30 м, максимальна вантажність — не менше 18 тонн, а на максимальному вильоті — не менше 450 кг.

Додамо, що «Теплоенерго» придбало наприкінці 2024 року кран за 12 млн грн у ТОВ «Авто-Регіон».

Як вказано на YouControl, ТОВ «Авто-Регіон» зареєстрували у Києві у 2004 році. Керують компанією Дмитро Гайдамаха (він є і засновником) та Віталій Пасічний. Як пишуть у виданні «Наші Гроші», торік «Енергоатом» тричі намагався замовити за 235 мільйонів гривень у цієї компанії турецькі електроавтобуси Temsa Avenue Electron та зарядні станції для підвезення працівників на атомні електростанції. При цьому «Енергоатом» щоразу відхиляв українського виробника. Зрештою після скандалу зі звинуваченнями у «заточуванні» тендеру під конкретного постачальника договір розірвали.