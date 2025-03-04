Кременчуцьку гімназію №2 очолила колишня заступниця директора Олена Новікова

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Директоркою Кременчуцької гімназії № 2 стала Олена Новікова. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

До цього у закладі освіти жінка працювала заступницею директора з навчально-виховної роботи, а останні два місяці виконувала обов’язки керівника гімназії.

Загальний стаж роботи Олени Новікової — 7 років. Має дві повні вищі освіти: педагогічна та у сфері управління й адміністрування.

Нагадаємо, попередня очільниця закладу освіти Юлія Цюпка звільнилася з посади на початку цього року. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що жінка звільнилася через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.

Також минулого тижня міський голова під час засідання виконкому розповів, що на той час пані Новікова ще не прийняла пропозицію очолити заклад, проте дуже сподівався, що таки прийме.

Зазначимо також, що учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дениса Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.