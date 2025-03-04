Під час пожежі у селі Пригарівка на Кременчуччині загинув 80-річний чоловік, а одна людина отримала травми

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У зв’язку зі значним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору

Учора, 3 березня о 11.58 на лінію «101» надійшло повідомлення, що в селі Пригарівка Козельщинської територіальної громади, сталася пожежа у житловому будинку. Під час гасіння пожежі в кімнаті будинку було виявлено тіло людини без ознак життя. Ще одна людина зазнала травм. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Підрозділ, що прибули на місце пожежі встановив, що займання сталося в одній із кімнат житлового будинку та відразу приступили до її гасіння. У зв’язку із значним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці ліквідували пожежу о 12:47. До гасіння пожежі залучався підрозділ 7-ї ДПРП.

Вогонь знищив домашні речі та меблі, дерев'яну підлогу та оздоблення стін. Житловий будинок вдалося врятувати від знищення вогнем

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС.

У селі Пригарівка на Кременчуччині під час пожежі загинув 80-річний чоловік





Нагадаємо, учора з посиланням на повідомлення пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області, ми писали, що в селі Пригарівка загорівся приватний будинок. Після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група поліції та рятувальники знайшли у будинку тіло 80-річного господаря. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Учора ми писали, що 2-го березня на Полтавщині внаслідок пожежі загинула одна людина, а ще одна зазнала травм. 17-го січня в селі Садки біля Кременчука внаслідок пожежі у приватному будинку загинула людина.

А 7 січня у житловому будинку в селі Яшники Миргородського району сталась пожежа. Всередині приміщення рятувальники знайшли тіло загиблої людини.