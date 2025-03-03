На Полтавщині п'яний водій врізався в стовп: поліція встановлює обставини

Сьогодні, 3 березня, близько 11.00 у Гадячі на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 44-річний водій автомобіля Citroen Berlingo з'їхав з дороги та врізався в електричний стовп. На щастя, внаслідок зіткнення обійшлося без постраждалих.
На місці події поліцейські встановили, що чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
На порушника правоохоронці склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п'яний водій спричинив аварію за участі трьох автомобілів.
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