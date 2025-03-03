Керівник департаменту у справах сімей та дітей Ігор Штефан став радником міського голови Кременчука

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Очільник департаменту у справах сімей та дітей Ігор Штефан став радником міського голови патронатної служби апарату міського голови. Про це стало відомо з його декларації про доходи за 2024 рік.

Які повноваження служби:

Розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності роботи відповідного органу місцевого самоврядування.

Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів з визначених його компетенцією питань.

Виконує дорадчу роботу.

Готує для міського голови необхідні інформаційно-аналітичні записи.

Організовує методичну допомогу структурним підрозділам органів місцевого самоврядування та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління.

Забезпечує розвиток інформаційних зв'язків між структурними підрозділами органів місцевого самоврядування і підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями, населенням з метою своєчасного та якісного виконання службових обов’язків.

Торік на посаді керівника відомства Ігор Штефан заробив 364 тис. 843 гривні, вказано у декларації.

Додамо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» намагався взяти коментар в очільника департаменту у справах сімей і дітей Ігоря Штефана щодо його можливого звільнення. Втім чиновник коментарів не надав. Вже наприкінці лютого з Єдиного державного реєстру декларації стало відомо, що кандидаткою на посаду керівника департаменту у справах сімей та дітей стала Наталія Довбиш.