Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міськради може очолити Наталія Довбиш

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 276 Коментарів: 2

Що про неї відомо

Замість Ігоря Штефана департамент у справах сімей і дітей Кременчуцької міської ради може очолити Наталія Довбиш. Нині жінка є кандидаткою на цю посаду. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій. 

З нерухомості жінка має квартиру, яку вона придбала у 2018 році за 460 тисяч гривень. Площа оселі — 79,4 м². Також Наталія має земельну ділянку у Глобиному. Її вона купила у 2016 році за 112 тисяч 396 грн. 

Її чоловік Олексій Довбиш володіє Nissan Qashqai 2017 року випуску та вантажівкою Renault Master 2014 року випуску. Вантажний автомобіль чоловік придбав у 2022 році, ціну у декларації не вказали. Натомість Nissan Qashqai Олексій Довбиш придбав за 49 тисяч гривень, а от коли — у звітності такої інформації немає. 

Сама Наталія Довбиш володіє Renault Symbol 2006 року випуску, яку вона придбала у 2023 році за 30 тисяч гривень. 

У 2024 році дохід Наталії Довбиш від зайняття підприємницькою діяльністю склав 393 тисяч 833 гривні. Також родина отримала соціальні виплати на загальну суму 70 тисяч гривень. Олексій Довбиш торік отримав дохід від відчуження нерухомого майна — 367 тисяч 882 гривні, зарплату від приватного підприємства «ФАРТ-ПРОГРЕС», засновником і директором якого він є — 94,9 тис. грн.

За даними YouControl, раніше Наталія Довбиш займалась підприємницькою діяльністю у сфері надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, надання інших інформаційних послуг тощо. Як підприємиця жінка зареєструвалась у 2023 році, але вже у лютому 2025 року припинила свою діяльність. Наталія є засновницею громадської організації «Важливо знати»

Зі старих декларацій про доходи стало відомо, що раніше Наталія Довбиш працювала головним спеціалістом відділу з організації оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку позашкільної (неформальної) освіти департаменту у справах сімей та дітей. 

Додамо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» намагався взяти коментар в очільника департаменту у справах сімей і дітей Ігоря Штефана щодо його можливого звільнення. Втім чиновник коментарів не надав.

Нагадаємо, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради не може визначитися з кандидатурою на посаду директора департаменту освіти міста після звільнення Геннадія Москалика. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.

1
Автор: Тетяна Криничка
Теги: Департамент у справах сімей та дітей декларація кадрові зміни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 319
Andron777:
Сьогодні, 13:51

А де ж це такі Nissan Qashqai за 1000 баксів чи євро, Renault Symbol за 800 баксів чи євро продають? Мабуть на розборкє десь побитий та ржавий купили? А тут тільки розтаможку близько 3000 баксів вильється. В день ходять на роботу з 8 до 17, а вночі підприємницькою діяльністю займаються, ще й соціальні виплати по бєдності отримують. Не бачать дітей ні чоловіка/жінку, всі в трудах, всі в трудах... Не сплятьть не їдять, все трудяться... Я не проти того, що люди займаються бізнесом та заробляють гроші, це чудово. Огидно коли люди займають державні чи муніципальні посади та використовують займану посаду у власних інтересах. Так сказати сидять на службовому місці та займаються власним бізнесом.


2 0
4 995
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:15

Цитата: Andron777
день ходять на роботу з 8 до 17, а вночі підприємницькою діяльністю займаються, ще й соціальні виплати по бєдності отримують.
ой, не заздріть😂. Шо вам мішає займатися? Будете ьабло зароблять. На кашкає їздити


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх