Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міськради може очолити Наталія Довбиш

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 276 Коментарів: 2

Замість Ігоря Штефана департамент у справах сімей і дітей Кременчуцької міської ради може очолити Наталія Довбиш. Нині жінка є кандидаткою на цю посаду. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

З нерухомості жінка має квартиру, яку вона придбала у 2018 році за 460 тисяч гривень. Площа оселі — 79,4 м². Також Наталія має земельну ділянку у Глобиному. Її вона купила у 2016 році за 112 тисяч 396 грн.

Її чоловік Олексій Довбиш володіє Nissan Qashqai 2017 року випуску та вантажівкою Renault Master 2014 року випуску. Вантажний автомобіль чоловік придбав у 2022 році, ціну у декларації не вказали. Натомість Nissan Qashqai Олексій Довбиш придбав за 49 тисяч гривень, а от коли — у звітності такої інформації немає.

Сама Наталія Довбиш володіє Renault Symbol 2006 року випуску, яку вона придбала у 2023 році за 30 тисяч гривень.

У 2024 році дохід Наталії Довбиш від зайняття підприємницькою діяльністю склав 393 тисяч 833 гривні. Також родина отримала соціальні виплати на загальну суму 70 тисяч гривень. Олексій Довбиш торік отримав дохід від відчуження нерухомого майна — 367 тисяч 882 гривні, зарплату від приватного підприємства «ФАРТ-ПРОГРЕС», засновником і директором якого він є — 94,9 тис. грн.

За даними YouControl, раніше Наталія Довбиш займалась підприємницькою діяльністю у сфері надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, надання інших інформаційних послуг тощо. Як підприємиця жінка зареєструвалась у 2023 році, але вже у лютому 2025 року припинила свою діяльність. Наталія є засновницею громадської організації «Важливо знати».

Зі старих декларацій про доходи стало відомо, що раніше Наталія Довбиш працювала головним спеціалістом відділу з організації оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку позашкільної (неформальної) освіти департаменту у справах сімей та дітей.

Додамо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» намагався взяти коментар в очільника департаменту у справах сімей і дітей Ігоря Штефана щодо його можливого звільнення. Втім чиновник коментарів не надав.

Нагадаємо, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради не може визначитися з кандидатурою на посаду директора департаменту освіти міста після звільнення Геннадія Москалика. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.

