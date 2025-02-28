Дорожчають макарони, яйця й овочі: моніторинг цін на Кременчуччині за попередній тиждень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 172 Коментарів: 1

Зниження цін на соціально значущі продукти за останній тиждень не було

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 27 лютого. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Минулого тижня у районі знову зросла ціна на яйця. Дещо здорожчали також і молоко, борошно та буряк. Продовжує знижуватися вартість цибулі. Дещо підвищилися у ціні й макарони, морква і картопля. А от зниження вартості соціально значущих товарів на минулому тижні не спостерігалося.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

макарони — на 0,70 грн за 1 кг;

яйця — на 1,20 грн за 10 штук;

морква — на 1,20 за 1 кг;

картопля — на 0,80 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці та районі найбільше подорожчали яйця, борошно, молоко та бензин.