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Кременчук, Освіта

«Ми думаємо над тим, хто може очолити цей важливий департамент», — Малецький про вакантну посаду очільника департаменту освіти

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 290

 

Нині ж обов'язки очільника департаменту виконує заступниця директора Світлана Михайленко

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради досі не може визначитися з кандидатурою на посаду директора департаменту освіти міста після звільнення Геннадія Москалика. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.

— Ми думаємо над тим, хто може очолити цей дійсно важливий департамент. У Володимира Михайловича (Пелипенка — ред.) зараз дилема, хто це може бути, — сказав Малецький.

Він також додав, що у його баченні ця людина має бути з освітянського середовища Кременчука — аби знала людей, знала специфіку і проблематику освіти міста.

— Але поки що у нас однозначного вибору немає. Тому зараз у нас є пані Михайленко, яка виконує обов’язки, доволі непогано виконує, до речі, директора департаменту. Поки вона працює. Як тільки у нас буде якесь чітке бачення по цьому — ми повідомимо, — додав мер.

Зазначимо, що 13 лютого на засіданні виконкому Малецький говорив, що на посаду директора департаменту освіти у міста є кілька кандидатур, але не назвав їх імена.

Нагадаємо, попередній керівник департаменту освіти Геннадій Москалик із 7 лютого працює начальником відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Напередодні свого першого робочого дня на цій посаді він підтвердив журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що працюватиме в КРВА. А от своє звільнення із попередньої не прокоментував.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: департамент освіти кадрові зміни
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