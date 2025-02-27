Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради досі не може визначитися з кандидатурою на посаду директора департаменту освіти міста після звільнення Геннадія Москалика. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.
Він також додав, що у його баченні ця людина має бути з освітянського середовища Кременчука — аби знала людей, знала специфіку і проблематику освіти міста.
Зазначимо, що 13 лютого на засіданні виконкому Малецький говорив, що на посаду директора департаменту освіти у міста є кілька кандидатур, але не назвав їх імена.
Нагадаємо, попередній керівник департаменту освіти Геннадій Москалик із 7 лютого працює начальником відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Напередодні свого першого робочого дня на цій посаді він підтвердив журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що працюватиме в КРВА. А от своє звільнення із попередньої не прокоментував.
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