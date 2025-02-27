«Ми думаємо над тим, хто може очолити цей важливий департамент», — Малецький про вакантну посаду очільника департаменту освіти

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Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради досі не може визначитися з кандидатурою на посаду директора департаменту освіти міста після звільнення Геннадія Москалика. Про це на засіданні виконкому 27 лютого повідомив міський голова Віталій Малецький.

— Ми думаємо над тим, хто може очолити цей дійсно важливий департамент. У Володимира Михайловича (Пелипенка — ред.) зараз дилема, хто це може бути, — сказав Малецький.

Він також додав, що у його баченні ця людина має бути з освітянського середовища Кременчука — аби знала людей, знала специфіку і проблематику освіти міста.

— Але поки що у нас однозначного вибору немає. Тому зараз у нас є пані Михайленко, яка виконує обов’язки, доволі непогано виконує, до речі, директора департаменту. Поки вона працює. Як тільки у нас буде якесь чітке бачення по цьому — ми повідомимо, — додав мер.

Зазначимо, що 13 лютого на засіданні виконкому Малецький говорив, що на посаду директора департаменту освіти у міста є кілька кандидатур, але не назвав їх імена.