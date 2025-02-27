«Плани є, але ми не зобов’язані вас у них посвячувати», — Малецький про приміщення колишньої Автозаводської поліклініки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 005 Коментарів: 1

Раніше мова йшла про те, що у цьому приміщенні зроблять житло для переселенців

Міський голова Кременчука Віталій Малецький не озвучив, як же планують використати приміщення колишньої Автозаводської поліклініки на Петрівці, проїзд Ярославський, 1. На засіданні виконавчого комітету 27 лютого він ухилився від питання журналістів із цього приводу.

— Плани (на приміщення поліклініки — ред.) є, плани реалізуються, але ми не зобов’язані вас в них посвячувати, тому що це питання поки що не входить в широку, публічну площину, — заявив мер.

Площа цього приміщення — 7121 квадратний метр.

Нагадаємо, у лютому 2023 року депутати Кременчуцької міськради виділили 1 мільйон 723 тисячі гривень для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання будівлі колишньої Автозаводської поліклініки. На той момент приміщення не використовувалося за призначенням, тож його планували виділити на житло для переселенців.

А вже 10 березня 2023 року на засіданні сесії депутати Кременчуцької міськради погодили виділення 17 мільйонів 735 тисяч гривень для сплати за придбану на аукціоні у комунальну власність будівлі колишньої Автозаводської поліклініки. Кошти на це виділили зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.