У Кременчуці частину приміщення дитячої поліклініки на Маслова віддають в оренду: кому та навіщо

У Кременчуці віддають в оренду частину приміщення, що перебуває у власності Комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». У цьому приміщенні нині перебуває дитяча поліклініка. Про те, що приміщення здають в оренду, стало відомо із системи електронних аукціонів.
Відомо, що віддають в оренду приміщення площею 91,2 кв. м: із опублікованих в оголошенні фотографій можна зробити висновок, що це коридор та два кабінети.
Стартова ціна лоту — 10 тис. 792,99 грн. Попередньо віддають приміщенні в оренду на 5 років.
«Кременчуцький Телеграф» спочатку звернувся за коментарем до керівництва ЦПМСД № 1. Зв’язатися безпосередньо із очільницею медзакладу Наталією Тарасовою нам не вдалося — у приймальні нам повідомили, що цього тижня вона перебуває у відпустці. Нам пообіцяли перетелефонувати, коли з’явиться людина, яка зможе прокоментувати оренду приміщень, проте на момент публікації матеріалу відповіді ми так і не отримали.
Далі прокоментувати це ми попросили в очільника депаратменту охорони здоров’я Максима Середи. Проте і від нього конструктивної відповіді на питання, чому приміщення віддають в оренду що там знаходитиметься далі, ми так і не отримали.
Далі Максим Володимирович сказав, що у нього зараз нарада, і на цьому розмова завершилася.
Ми ж продовжимо слідкувати за ситуацією і повідомимо читачів, хто ж отримає це приміщення у центрі міста.
