У Кременчуці частину приміщення дитячої поліклініки на Маслова віддають в оренду: кому та навіщо

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 946

У Кременчуці віддають в оренду частину приміщення, що перебуває у власності Комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». У цьому приміщенні нині перебуває дитяча поліклініка. Про те, що приміщення здають в оренду, стало відомо із системи електронних аукціонів.

Відомо, що віддають в оренду приміщення площею 91,2 кв. м: із опублікованих в оголошенні фотографій можна зробити висновок, що це коридор та два кабінети.