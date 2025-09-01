ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці частину приміщення дитячої поліклініки на Маслова віддають в оренду: кому та навіщо

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 946

 

На аукціон виставили приміщення площею 91,2 кв. м

У Кременчуці віддають в оренду частину приміщення, що перебуває у власності Комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». У цьому приміщенні нині перебуває дитяча поліклініка. Про те, що приміщення здають в оренду, стало відомо із системи електронних аукціонів.

 

Відомо, що віддають в оренду приміщення площею 91,2 кв. м: із опублікованих в оголошенні фотографій можна зробити висновок, що це коридор та два кабінети.

Стартова ціна лоту — 10 тис. 792,99 грн. Попередньо віддають приміщенні в оренду на 5 років.

«Кременчуцький Телеграф» спочатку звернувся за коментарем до керівництва ЦПМСД № 1. Зв’язатися безпосередньо із очільницею медзакладу Наталією Тарасовою нам не вдалося — у приймальні нам повідомили, що цього тижня вона перебуває у відпустці. Нам пообіцяли перетелефонувати, коли з’явиться людина, яка зможе прокоментувати оренду приміщень, проте на момент публікації матеріалу відповіді ми так і не отримали.

Далі прокоментувати це ми попросили в очільника депаратменту охорони здоров’я Максима Середи. Проте і від нього конструктивної відповіді на питання, чому приміщення віддають в оренду що там знаходитиметься далі, ми так і не отримали. 

— Я не можу відповісти вам на це питання. Це йде через управління міського майна. 

Далі Максим Володимирович сказав, що у нього зараз нарада, і на цьому розмова завершилася.

Ми ж продовжимо слідкувати за ситуацією і повідомимо читачів, хто ж отримає це приміщення у центрі міста.

Нагадаємо, влітку до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися працівники ЦПСМД № 1. За їх словами, адміністрація необгрунтовано відправляє працівників у відпустку без збереження зарплати, дозволяє собі емоційний тиск та мобінг. І при цьому обсяг навантаження не відповідає рівню заробітної плати. Детальніше про це — у нашому матеріалі.

«Пані Тарасова має певний вотум довіри»: Малецький прокоментував ситуацію зі скаргами у першій поліклініці

У Кременчуці ЦПМСД № 1 заборгувала «Полтаватеплоенерго» за тепло: із медзакладу стягнули понад 1 млн грн

Лікарів-педіатрів ЦПМСД №1 у Кременчуці відправляють у відпустку власним коштом: що кажуть у мерії

Відпустки без збереження зарплати, звільнення і подвійне навантаження: що відбувається в одній із поліклінік Кременчука

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: ЦПМСД № 1 дитяча поліклініка оренда
