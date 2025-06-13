«Пані Тарасова має певний вотум довіри»: Малецький прокоментував ситуацію зі скаргами у першій поліклініці

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 418 Коментарів: 1

За словами мера, у будь-якому колективі є підводні камені, які можуть затримувати розвиток

Сьогодні, 13 червня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутат Богдан Лазоренко звернувся до міського голови Віталія Малецького з проханням прокоментувати ситуацію у Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1. Адже, за його словами, місто виділяє додаткові кошти на фінансування закладу, а адміністрація відправляє працівників у відпустки без збереження заплат.

Міський голова пояснив це тим, що нині у лікарів ЦПСМД рівень конкурентоспроможності впав через недостатню кількість звернень — відповідно медики мають низький рівень мотивації.

— Я читав цей матеріал у «Телеграфі» повністю, і коментарі Тарасової читав, і всіх тих людей, що туди зверталися. Ми намагаємося утримувати молодший та сестринський персонал, намагаємося утримувати лікарів. Тому ми їх і дофінансовуємо. Так, там є певна кадрова історія, і менеджменту теж не вистачає, але я сподіваюся, що вони виправляться. До того ж пані Тарасова має певний вотум довіри, щоб працювати на цій посаді, — заявив Малецький.

Мер також додав, що у будь-якому колективі є підводні камені. Не усі вони пробивають дно, але деякі можуть гальмувати розвиток установи.

Нагадаємо, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися працівники ЦПСМД № 1. За їх словами, адміністрація необгрунтовано відправляє працівників у відпустку без збереження зарплати, дозволяє собі емоційний тиск та мобінг. І при цьому обсяг навантаження не відповідає рівню заробітної плати.



