«Пані Тарасова має певний вотум довіри»: Малецький прокоментував ситуацію зі скаргами у першій поліклініці

Сьогодні, 13 червня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутат Богдан Лазоренко звернувся до міського голови Віталія Малецького з проханням прокоментувати ситуацію у Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1. Адже, за його словами, місто виділяє додаткові кошти на фінансування закладу, а адміністрація відправляє працівників у відпустки без збереження заплат.
Міський голова пояснив це тим, що нині у лікарів ЦПСМД рівень конкурентоспроможності впав через недостатню кількість звернень — відповідно медики мають низький рівень мотивації.
Мер також додав, що у будь-якому колективі є підводні камені. Не усі вони пробивають дно, але деякі можуть гальмувати розвиток установи.
Нагадаємо, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися працівники ЦПСМД № 1. За їх словами, адміністрація необгрунтовано відправляє працівників у відпустку без збереження зарплати, дозволяє собі емоційний тиск та мобінг. І при цьому обсяг навантаження не відповідає рівню заробітної плати.
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