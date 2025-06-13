У Кременчуцькому районі планують укріплювати берег від села Максимівка у напрямку Пивихи

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 111

Його мають розробити до кінця вересня

Виконавчий комітет Піщанської сільської ради замовив розробку проєкту берегоукріплення від села Максимівка у напрямку гори Пивиха (1 черга). Це коштувало громаді 1,3 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Проєкт замовили у ФОП Путник Олександра Вікторовича. Його мають розробити до кінця вересня.

Додамо, що у квітні цьогоріч стало відомо, що підрядна організація, яка опікується берегоукріпленням Кременчуцького водосховища у селі Мозоліївка, завершує 1 чергу будівництва.

Додамо, що у 2024 році на берегоукріплювальні заходи Кременчуцького водосховища залучили понад 41 млн грн, з них: понад 20 млн грн з державного бюджету, 21 млн грн з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Нагадаємо, загалом у Кременчуцькому районі руйнується близько 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища.

За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.



