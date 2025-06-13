Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуцькому районі планують укріплювати берег від села Максимівка у напрямку Пивихи

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 111

Його мають розробити до кінця вересня

Виконавчий комітет Піщанської сільської ради замовив розробку проєкту берегоукріплення від села Максимівка у напрямку гори Пивиха (1 черга). Це коштувало громаді 1,3 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Проєкт замовили у ФОП Путник Олександра Вікторовича. Його мають розробити до кінця вересня.

Додамо, що у квітні цьогоріч стало відомо, що підрядна організація, яка опікується берегоукріпленням Кременчуцького водосховища у селі Мозоліївка, завершує 1 чергу будівництва. 

Додамо, що у 2024 році на берегоукріплювальні заходи Кременчуцького водосховища залучили понад 41 млн грн, з них: понад 20 млн грн з державного бюджету, 21 млн грн з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Нагадаємо, загалом у Кременчуцькому районі руйнується близько 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища

За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.

У липні минулого року стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Того ж року наприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.


0
Автор: Телеграф
Теги: Пивиха берегоукріплення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх