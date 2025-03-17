На Кременчуччині продовжується берегоукріплення водосховища

Цьогоріч на Кременчуччині продовжуватимуть укріплювати береги Кременчуцького водосховища. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.
Цьогоріч із бюджету виділяють кошти на завершення будівництва об'єкта з берегоукріплення на Кременчуцькому водосховищі поблизу села Мозоліївка, що у Градизькій громаді.
У Регіональному офісі водних ресурсів зазначають, що ця ділянка берегової смуги є найбільш незахищеною. У зону ризику обвалу перебувають земельні угіддя, будівлі, присадибні ділянки жителів села, також вода впритул підійшла до старого кладовища.
Роботи із берегоукріплення в Мозоліївці почалися ще у 2009 році: тоді була проведена комплексна експертиза, яка визначила, що потрібно захистити 2 км берега водосховища. Самі ж безпосередні роботи розпочалися у 2011 році.
У пресслужбі також додають: за достатнього фінансування цьогоріч берегоукріплення на цій ділянці планують завершити.
Нагадаємо, загалом у Кременчуцькому районі руйнується близько 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища.
За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.
У липні минулого року стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Того ж року еаприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.
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