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За минулий рік на Полтавщині судили 11 державних зрадників, 3 з них — мешканці області

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 155

 

Підсудні також перешкоджали законній діяльності ЗСУ та заперечували збройну агресію РФ проти України

За минулий рік на Полтавщині за державну зраду судили 11 осіб, 3 з яких — жителі Полтавської області. Про це стало відомо із інформаційної довідки головного прокурора Полтавщини Євгена Гладія до Полтавської обласної ради.

Загалом же упродовж 2024 року прокуратура скерувала до суду 74 обвинувальні акти щодо підозри у держзраді та інших правопорушень проти основ національної безпеки і пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

Серед 11 підозрюваних у держзраді 3 людини родом із Полтавщини, ще 3 судять за фактом пособництва державі-агресору.

За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України до кримінальної відповідальності притягнули 8 осіб, ще 1 — за несанкціоноване поширення інформації про переміщення українських військових.

39 громадян на Полтавщині визнали винними у запереченні збройної агресії РФ проти України, ще 10 — у державній зраді та колабораційній діяльності.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині судитимуть двох чоловіків за шпигунство на користь Росії: вони приховано знімали місця розташування військовослужбовців та об'єкти критичної інфраструктури.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: державна зрада
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