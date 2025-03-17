Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

У квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій: кому та наскільки підвищать виплати

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 561

 

Перерахунок проведуть для працюючих пенсіонерів, але лише у тому випадку, якщо з часу попереднього перерахунку пройшло 24 місяці

У березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати. Однак невдовзі відбудеться ще один перерахунок пенсій. Розповідаємо кому, наскільки та коли підвищать виплати.

З 1-го квітня в Україні проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати, та з моменту попереднього розрахунку станом на 1 березня 2025 року пройшло 24 місяці. Як зазначають у ПФУ, цей перерахунок пенсій, так само як і березнева індексація, відбудеться в автоматичному режимі й зачепить 629 тисяч громадян України, попри те, що працюють на пенсії близько 2,8 млн осіб. У інших працюючих пенсіонерів з моменту попереднього розрахунку пройшло менше ніж 24 місяці.

Як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня: на це потрібно декілька хвилин

Варто зазначити, що це не означає, що людина мала працювати усі ці 24 місяці. Вона могла за ці два роки відпрацювати й менший відрізок часу. У такому разі пенсію перерахують з врахуванням додаткового стажу, який було зароблено упродовж цих 24-х місяців.

Якщо ж пенсіонер працював усі 24 місяці з моменту попереднього перерахунку, то пенсію можуть перерахувати двома способами:

  • лише в врахування додаткового стажу;
  • з врахуванням додаткового стажу і зарплати, яку пенсіонер отримував упродовж цих двох років (доречно, якщо пенсіонер отримував у ці два роки значно вищу зарплату, ніж ту, з якої йому свого часу розраховували пенсію).

Кабмін затвердив розміри індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

При цьому пенсіонерам слід розуміти, що через податкову звітність, отримувати підвищену пенсію ці 629 тисяч працюючих пенсіонерів зможуть лише з червня. Але ПФУ виплатить їм у червні і різницю за квітень-травень.

Хто з пенсіонерів має право на надбавки до пенсії: які доплати існують та як їх отримати

Нагадаємо, в Україні з 1-го березня індексували пенсії, збільшивши їх розмір на 11,5%. Мінімальне підвищення пенсій становить 100 грн, а максимальний розмір індексації — 1500 грн. 

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.

 

ПО ТЕМІ:

Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

В електронному кабінеті на сайті ПФУ вже відображена індексація пенсій: як дізнатися її розмір

Як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня: на це потрібно декілька хвилин

Кабмін затвердив розміри індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

0
Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії пенсіонери перерахунок збільшення ПФУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх