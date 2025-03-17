У квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій: кому та наскільки підвищать виплати

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Перерахунок проведуть для працюючих пенсіонерів, але лише у тому випадку, якщо з часу попереднього перерахунку пройшло 24 місяці

У березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати. Однак невдовзі відбудеться ще один перерахунок пенсій. Розповідаємо кому, наскільки та коли підвищать виплати.

З 1-го квітня в Україні проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати, та з моменту попереднього розрахунку станом на 1 березня 2025 року пройшло 24 місяці. Як зазначають у ПФУ, цей перерахунок пенсій, так само як і березнева індексація, відбудеться в автоматичному режимі й зачепить 629 тисяч громадян України, попри те, що працюють на пенсії близько 2,8 млн осіб. У інших працюючих пенсіонерів з моменту попереднього розрахунку пройшло менше ніж 24 місяці.

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Варто зазначити, що це не означає, що людина мала працювати усі ці 24 місяці. Вона могла за ці два роки відпрацювати й менший відрізок часу. У такому разі пенсію перерахують з врахуванням додаткового стажу, який було зароблено упродовж цих 24-х місяців.

Якщо ж пенсіонер працював усі 24 місяці з моменту попереднього перерахунку, то пенсію можуть перерахувати двома способами:

лише в врахування додаткового стажу;

з врахуванням додаткового стажу і зарплати, яку пенсіонер отримував упродовж цих двох років (доречно, якщо пенсіонер отримував у ці два роки значно вищу зарплату, ніж ту, з якої йому свого часу розраховували пенсію).

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При цьому пенсіонерам слід розуміти, що через податкову звітність, отримувати підвищену пенсію ці 629 тисяч працюючих пенсіонерів зможуть лише з червня. Але ПФУ виплатить їм у червні і різницю за квітень-травень.

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Нагадаємо, в Україні з 1-го березня індексували пенсії, збільшивши їх розмір на 11,5%. Мінімальне підвищення пенсій становить 100 грн, а максимальний розмір індексації — 1500 грн.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.