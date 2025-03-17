На Кременчуччині понад 1000 споживачів без світла внаслідок падіння уламків безпілотників

Сьогодні, 07:25 Переглядів: 2 949

Кілька разів вибухи чули і мешканці Кременчука

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у Кременчуцькому районі діють аварійні відключення світла. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, армія РФ вкотре намагалася атакувати Полтавщину, а сили протиповітряної оборони відпрацьовували повітряні цілі противника.

Серед громадян ніхто не постраждав, проте внаслідок падіння уламків збитих дронів на Кременчуччині наразі діють аварійні відключення світла: знеструмлені наразі 1035 побутових та 41 юридичний споживач.

— Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі, — додає Когут.

Нагадаємо, серію вибухів чули цієї ночі і мешканці Кременчука.