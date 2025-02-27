Як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня: на це потрібно декілька хвилин

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 2 145 Коментарів: 2

Завдяки індексації пенсії зростуть у понад 10 млн громадян на суми від 100 до 1500 грн

Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1-го березня. Пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальне підвищення пенсій становитиме 100 грн, а максимальний розмір індексації — 1500 грн. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, а розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Індексація пенсій у 2025 році, як і в минулі роки, відбудеться автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів. Громадян повідомлять про проведення індексації та її розмір через офіційні інформаційні канали, а заповнювати додаткові анкети пенсіонерам не потрібно.

Кабмін затвердив розміри індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

Варто нагадати, що підвищення пенсій на 11,5% розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок, підвищень та попередніх індексацій. Саме через це багатьох пенсіонерів цікавить наскільки збільшяться їхні пенсії у березні. І це доволі легко дізнатися, хоча для цього потрібно витратити декілька хвилин.

Як порахувати пенсію після індексації — покрокова інструкція

Для цього потрібно виконати дві дії:

знайти на сайті ПФУ особистий кабінет;

зайти в нього через електронний підпис або банк ID;

в розділі «Моя пенсія» побачити дані пенсійної справи.

Серед частин пенсійної виплати, знайти стрічку «базовий розмір пенсії», де вказана пенсійна виплати без індексацій 2022, 2023 та 2024 року та інших надбавок, доплат та підвищень.

Саме з «базового розміру пенсії» потрібно розрахувати 11,5% та додати цю суму індексації до пенсійної виплати, яку отримували у лютому.

Якщо розмір індексації виявиться більшим за 1500 грн, то до пенсії додадуть лише 1500 грн, а якщо менш як 100 грн, то пенсія все одно збільшиться на 100 грн.

За даними уряду, з 1-го березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Крім того, з 1-го березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Зазначимо, що індексація пенсій в Україні у 2025 році, як і в минулі роки, відбудеться автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів. Громадян повідомлять про проведення індексації та її розмір виключно через офіційні інформаційні канали, а заповнювати додаткові анкети пенсіонерам не потрібно.

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Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще 17 січня опублікував власний прогноз з відповідними розрахунками наскільки підвищать пенсії з 1-го березня під час щорічної індексації. Не маючи на той час повних статистичних даних ми прогнозували, що уряд підвищить пенсії на 11,7%. Різниця від ухваленого Кабміном показника (11,5%) виявилася мінімальною.

Ми повідомляли, що згідно з законом пенсії індексуються на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік. За офіційними даними, які стали відомі цими днями, рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а рівень зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. — 11%. Отже, коефіцієнт індексації в уряді порахували відповідно до цієї формули — 12% : 2 + 11% : 2 = 11,5%.

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Зазначимо, що у 2024 році коефіцієнт індексації пенсій таким чином був розрахований та визначений урядом у 1,0796 — тобто пенсії підвищили майже на 8%. Середній рівень зростання пенсій з 1-го березня 2024 року після індексації склав 397 грн, при цьому розмір індексації минулого року був також обмежений 1500 гривнями.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.