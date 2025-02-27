З наступного тижня алкоголь у Кременчуці можна буде купити із 4.00 і до опівночі — розпорядження ПОВА

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 0

Нині його можна придбати із 8.00 до 22.00

У Кременчуці та на Полтавщині збільшили час продажу алкоголю. Із 7 березня спиртне у магазинах та закладах харчування можна буде купити із 4.00 до 24.00. Відповідне розпорядження 26 лютого підписав т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Відповідно купити алкоголь не можна буде лише під час комендантської години.

Як продавали алкоголь на Полтавщині після початку повномасштабного вторгнення

Заборону на продаж усіх алкогольних виробів на Полтавщині запровадили 1 березня 2022 року.

З 19 березня 2022 року у Полтавській ОВА дозволили продавати пиво та слабоалкогольні напої (із вмістом спирту не більше 5%).

Продаж міцного алкоголю відновили 2 квітня 2022 року, проте обмежили час на це: придбати його можна було із 12.00 до 18.00.

Із 19 листопада 2022 року спиртне можна було купувати із 12.00 до 20.00.

Із 15 грудня 2022 року купити алкоголь можна було із 10.00 до 21.00.

Останнє рішення щодо часу продажу алкоголю було змінено у серпні 2023 року — з того дня його можна було придбати із 8.00 до 22.00.