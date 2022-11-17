З 19 листопада на Полтавщині дозволили продавати алкоголь після 18.00

З 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12.00 до 20.00, а не до 18.00, як це є зараз. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, відповідне рішення прийняла Рада оборони області.
Нагадаємо, з 19 листопада також скоротять час комендантської години.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер