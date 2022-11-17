З 19 листопада на Полтавщині дозволили продавати алкоголь після 18.00

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 1 636

Час, коли можна купувати алкогольні напої, збільшили на дві години

З 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12.00 до 20.00, а не до 18.00, як це є зараз. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, відповідне рішення прийняла Рада оборони області.

— Пішли назустріч бізнесу. Неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. Крім того, підтримали це рішення й тому, що збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами, — зазначив очільник Полтавщини.

Нагадаємо, з 19 листопада також скоротять час комендантської години.