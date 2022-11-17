На Полтавщині скорочують час комендантської години. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23.00 до 5.00.
Також з 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12.00 до 20.00, а не до 18.00, як це є зараз.
Нагадаємо, що раніше кременчужанин Богдан Волошко подав петицію на сайті Кременчуцької міської ради з пропозицією зменшити комендантську годину на Полтавщині – щоб вона починалася не з 22.00, а з 23.00.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер