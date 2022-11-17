На Полтавщині скорочують час комендантської години

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На Полтавщині скорочують час комендантської години. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

— Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека — пріоритет. Вчергове проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях — під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати, — написав Лунін.

Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23.00 до 5.00.

Також з 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12.00 до 20.00, а не до 18.00, як це є зараз.

Нагадаємо, що раніше кременчужанин Богдан Волошко подав петицію на сайті Кременчуцької міської ради з пропозицією зменшити комендантську годину на Полтавщині – щоб вона починалася не з 22.00, а з 23.00.