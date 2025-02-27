Вночі Україну атакували 166 російських ударних дронів: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 90 російських безпілотників, ще 72 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 27 лютого (із 20.00 26-го лютого) російські війська атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

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Внаслідок атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Нагадаємо, учора в Лубенському районі вранці було виявлено уламки російського БпЛА. Про це повідомила Полтавська ОВА.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» зробив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває».