Російські БпЛА атакували Полтавщину — на Лубенщині знайшли уламки безпілотника

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 35

Влучань по цивільній та критичній інфраструктурі не зафіксовано

Росія вчергове атакувала Полтавщину. У Лубенському районі виявлено уламки ворожого БпЛА.

Про це повідомила Полтавська ОВА.

- На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучань по цивільній та критичній інфраструктурі не зафіксовано. Дякуємо за захист нашим Силам оборони, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько 00.35 у Кременчуці чули вибухи. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників в області.