Російські БпЛА атакували Полтавщину — на Лубенщині знайшли уламки безпілотника

Росія вчергове атакувала Полтавщину. У Лубенському районі виявлено уламки ворожого БпЛА.
Про це повідомила Полтавська ОВА.
- На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучань по цивільній та критичній інфраструктурі не зафіксовано. Дякуємо за захист нашим Силам оборони, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі, близько 00.35 у Кременчуці чули вибухи. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників в області.
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