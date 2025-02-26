Герой України з Кременчука Олександр Кроковець виконав перший удар на футбольному матчі на арені у Львові

Військовослужбовець та ветеран війни з Кременчука, а віднедавна ще й Герой України Олександр Кроковець виконав перший символічний удар на початку футбольного матчу «Шахтар» — «Лівий Берег». Про це інформують у пресслужбі футбольного клубу «Шахтар».
Олександр Кроковець з позивним «Карацупа» — командир екіпажу БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
Його екіпаж увійшов в історію, першим прорвавшись уперед у запеклих боях контрнаступу на Мелітопольському напрямку в червні 2023 року. За кілька місяців саме його бойова машина, пройшовши крізь вогонь і небезпеку, першою заїхала в Роботине й евакуювала цивільних з-під ворожого обстрілу.
«Карацупа» — легендарний воїн, який, незважаючи на 12 підривів на мінах та сотні влучань противника, із героїзмом виконував усі бойові завдання та творив на полі бою неможливе, — зазначають у пресслужбі «Шахтаря».
Нагадаємо, звання Героя України Олександру Кроковцю присвоїли 30 вересня, а орден «Золота Зірка» Президент України Володимир Зеленський вручив 6 грудня з нагоди урочистостей до Дня Збройних сил України.
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