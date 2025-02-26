Герой України з Кременчука Олександр Кроковець виконав перший удар на футбольному матчі на арені у Львові

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 0

Військовослужбовець та ветеран війни з Кременчука, а віднедавна ще й Герой України Олександр Кроковець виконав перший символічний удар на початку футбольного матчу «Шахтар» — «Лівий Берег». Про це інформують у пресслужбі футбольного клубу «Шахтар».

Олександр Кроковець з позивним «Карацупа» — командир екіпажу БМП Bradley 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

Його екіпаж увійшов в історію, першим прорвавшись уперед у запеклих боях контрнаступу на Мелітопольському напрямку в червні 2023 року. За кілька місяців саме його бойова машина, пройшовши крізь вогонь і небезпеку, першою заїхала в Роботине й евакуювала цивільних з-під ворожого обстрілу.