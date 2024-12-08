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Героя України з Кременчука Олександра Кроковця Президент Зеленський урочисто нагородив орденом «Золота Зірка»

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 324

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» приєднується до усіх привітань воїнам з Днем Збройних Сил України. Дякуємо українським військовим!

З нагоди Дня Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський відзначив захисників і захисниць, серед них військовий з Кременчука. Орден «Золота Зірка» Глава держави вручив Герою України сержанту Олександру Кроковцю.

«З російським сержантом за війну зустрічалися тричі»: історія кременчужанина з пекла Іловайська

 

Екіпаж Bradley на чолі з Олександром неодноразово зупиняв штурмові дії російських окупантів та не давав росіянам зайняти українські позиції. Цьогоріч у квітні попри щільний вогонь екіпаж Олександра Кроковця евакуював 15 поранених воїнів. Він тричі діставав поранення, але щоразу повертався на фронт.

На російсько-українській війні Олександр з 2014 року, він у складі 8 санітарної роти рятував людей. Не стояв осторонь, коли 24 лютого 2022 року російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на територію України.

 

Як раніше писав Телеграф, відзнаку «За мужність та відвагу» отримала 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада.

Зеленський урочисто нагородив 107 реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу»

Такою ж нагородою Володимир Зеленський відзначив 38 окрему бригаду морської піхоти. Відзнаку отримав її командир, наш земляк, Герой України Євгеній Бова.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» приєднується до усіх привітань воїнам з Днем Збройних Сил України. Дякуємо українським військовим!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Герой України Олександр Кроковець Зеленський
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