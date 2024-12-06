Зеленський урочисто нагородив 107 реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу»

Нагороду бригада отримала за мужність та героїзм, які проявила під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України
Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил України. Під час урочистостей з нагоди свята Президент України Володимир Зеленський вручив 107 реактивній артилерійській «Кременчуцькій» бригаді відзнаку «За мужність та відвагу». Про це стало відомо з трансляції заходу.
Нагороду бригада отримала за мужність та героїзм, які проявила під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.
Нагадаємо, що про нагородження стало відомо з указу президента № 803/2024 за 4 грудня. Також Зеленський нагородив орденом «За мужність» III ступеня воїна 107 реактивної артилерійської бригади — старшого сержанта Андрія Біленка.
30 листопада 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначила день свого заснування.
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