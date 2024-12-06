Зеленський урочисто нагородив 107 реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу»

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 493

Нагороду бригада отримала за мужність та героїзм, які проявила під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил України. Під час урочистостей з нагоди свята Президент України Володимир Зеленський вручив 107 реактивній артилерійській «Кременчуцькій» бригаді відзнаку «За мужність та відвагу». Про це стало відомо з трансляції заходу.