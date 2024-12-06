Урочисте погашення в День ЗСУ — філателісти випустили конверти, присвячені кременчуцьким бригадам

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 118

Ці конверти — данина шани щоденному подвигу військових, що несуть службу в кременчуцьких бригадах

В п’ятницю, 6 грудня, у День Збройних Сил України у Кременчуці на головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвяченим військовим частинам, сформованим у Кременчуці, що несуть службу й боронять українську землю.

Конверти розробила й випустила Кременчуцька спілка філателістів під керівництвом Володимира Скляра.

Марки гасили на конвертах, присвячених:

117-ій окремій важкій механізованій бригаді, створення якої розпочалося у листопаді 2022 року відповідно до спільної директиви Міністра оборони та Головнокомандуючого ЗСУ. Формування бригади завершилося 31 січня 2023 року — ця дата є днем заснування частини.

107-ій реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді, яка боронить незалежність України з 2014 року — початку російсько-української війни. За зразком виконання бойових завдань та з метою відновлення історичних традицій національного війська частині присвоєно почесне найменування «Кременчуцька». Гасло бригади «Сила і Честь!».

145-му Кременчуцькому окремому батальйону територіальної оборони, який з грудня 2022 року обороняв цілісність держави від російських загарбників на Сумщині. З початку 2023 року брав участь в обороні Бахмута, Торецька, Авдіївки, Мар’янки, Курахово. З вересня 2024 року виконує бойові завдання на Курському напрямку.

Спецпідрозділу ЦСО «Альфа», який активно залучений до участі в бойовик діях в російсько-українській війні з 2014 року по теперішній час.

Конверти вручили представникам бригад, а також передали в музеї нашого міста.

Один з ініціаторів випуску конвертів — засновник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков зазначив, що конверти займуть почесне місце в музеї, й подякував військовим за їх щоденний подвиг.