Сьогодні, 6 грудня, відзначають свято наших захисників — День Збройних Сил України

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 340

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил України. ЗСУ — це основа Сил оборони України, їх найчисельніша та найпотужніша компонента. На них покладений захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

День Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня — у день ухвалення закону «Про Збройні сили України» 1991 року. Українці пишаються нашими захисниками, вшановують мужність та відданість кожного, хто стоїть на захисті Батьківщини, особливо під час російсько-української війни. Збройні Сили України — це не лише потужна армія, а й символ незламності, єдності та віри в перемогу!

З Днем Збройних Сил України захисників привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У своєму зверненні він сказав, що сучасні Збройні Сили успадкували хоробрість та волелюбність попередніх українських військових формувань та зауважив, що зараз у нас «ворог той же, що й сто років тому», і українці знову покликані боротися.

— Дякую усім мужнім воїнам, які б’ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині й Сумщині, б’ються за Чорне море, обороняли Київ… А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції — під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі, — написав він у своєму зверненні.

Олександр Сирський подякував кожному, хто став на захист власного народу і вшанував пам’ять полеглих бійців.

— Перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї. Ми вистояли, ми тримаємось, ми здолаємо ворога, — сказав він.

Вдячність і пошану воїнам ЗСУ висловив Міністр оборони України Рустем Умєров.

Він підкреслив, що кожен військовослужбовець — від солдата до генерала — є прикладом героїзму та патріотизму, а їхня мужність і відданість надихають націю та служать прикладом для майбутніх поколінь.

Міністр запевнив, що держава докладає максимальних зусиль для забезпечення Збройних Сил України сучасною технікою та ресурсами, зміцнюючи обороноздатність і підтримуючи кожного воїна.

— Ваша сила духу та відданість служать променем надії для всіх нас. Бажаю вам міцного здоров’я, незламної волі та швидкого повернення до мирного життя, — сказав Рустем Умєров.

Він також вшанував пам’ять загиблих Героїв і підсумував звернення словами: «Слава Збройним Силам України! Слава Україні!»

З Днем Збройних Сил України!

Нагадаємо, 4 грудня в Україні відзначали День ракетних військ і артилерії. Цього дня Президент України Володимир Зеленський нагородив 107-му реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу».