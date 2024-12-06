Сьогодні, 6 грудня, відзначають свято наших захисників — День Збройних Сил України

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил України. ЗСУ — це основа Сил оборони України, їх найчисельніша та найпотужніша компонента. На них покладений захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.
День Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня — у день ухвалення закону «Про Збройні сили України» 1991 року. Українці пишаються нашими захисниками, вшановують мужність та відданість кожного, хто стоїть на захисті Батьківщини, особливо під час російсько-української війни. Збройні Сили України — це не лише потужна армія, а й символ незламності, єдності та віри в перемогу!
З Днем Збройних Сил України захисників привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У своєму зверненні він сказав, що сучасні Збройні Сили успадкували хоробрість та волелюбність попередніх українських військових формувань та зауважив, що зараз у нас «ворог той же, що й сто років тому», і українці знову покликані боротися.
Олександр Сирський подякував кожному, хто став на захист власного народу і вшанував пам’ять полеглих бійців.
Вдячність і пошану воїнам ЗСУ висловив Міністр оборони України Рустем Умєров.
Він підкреслив, що кожен військовослужбовець — від солдата до генерала — є прикладом героїзму та патріотизму, а їхня мужність і відданість надихають націю та служать прикладом для майбутніх поколінь.
Міністр запевнив, що держава докладає максимальних зусиль для забезпечення Збройних Сил України сучасною технікою та ресурсами, зміцнюючи обороноздатність і підтримуючи кожного воїна.
Він також вшанував пам’ять загиблих Героїв і підсумував звернення словами: «Слава Збройним Силам України! Слава Україні!»
З Днем Збройних Сил України!
Нагадаємо, 4 грудня в Україні відзначали День ракетних військ і артилерії. Цього дня Президент України Володимир Зеленський нагородив 107-му реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу».
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