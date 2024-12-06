Кременчужан кличуть до бібліотеки на презентацію дитячої книги «Світло Різдва» (афіша)

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Кременчужан та гостей міста запрошують у неділю, 8 грудня, о 13.00 до Кременчуцької міської публічної бібліотеки на презентацію дитячої книги Наталії Лікаренко «Світло Різдва». Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Під час заходу відвідувачі познайомляться з авторкою книги, членкинею Спілки літераторів «Славутич» Наталією Лікаренко, а також візьмуть участь у святковій тематичній цікавій програмі.

Книга «Світло Різдва» — це розповідь про маленьку дівчинку, яка через війну втратила усі свої дитячі бажання, віру в добро і чудеса. Але, несподівані казкові пригоди й пізнавальні зустрічі змінюють її ставлення до великого свята Різдва, збувається бажання дівчинки, яке вона написала в листі до Святого Миколая, а в дитяче серце повертається віра в дива і надії на краще.

Відбудеться захід у неділю, 8 грудня, о 13.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська 66/13.

Вхід для відвідувачів вільний.



