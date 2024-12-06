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У дачному кооперативі під Кременчуком замінять російські назви вулиць на українські відповідники

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 494

 

Найближчим часом планують переглянути усі назви у садових товариствах, дачних та гаражних кооперативах і також замінити російські назви

У дачному кооперативі «Дніпровський залив», що у селі Потоки під Кременчуком змінять назви трьох вулиць. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків 5 грудня.

Причиною зміни назв стало звернення громадян щодо присвоєння їм поштових адрес. Завдяки цьому й встановили, що деякі вулиці у дачному кооперативі мають російські назви.

Отож на комісії було погоджено замінити:

  • вулицю Лісну — на Лісову;
  • вулицю Сиреневу — на Бузкову;
  • вулицю Цветочну — на Квіткову.

Крім того, члени комісії рекомендували переглянути також і назву самого кооперативу та замінити «Дніпровський залив», наприклад, на «Дніпровську затоку» чи будь-яку іншу українську назву.

Також голова комісії, секретар міськради Юрій Гриценко запропонував переглянути й інші назви вулиць у садових товариствах, дачних та гаражних кооперативах, аби також надалі можна було усунути русизми та замінити їх на українські відповідники.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дачний кооператив вулиці зміна назв
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