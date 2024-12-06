Вночі на Полтавщині знову збивали дрони

У ніч на 6 грудня над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України. Росія ударила 63 «шахедами» та безпілотниками невстановленого типу з Орла.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 7.00 підтверджене збиття 32 російських БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях. 16 безпілотників локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 2 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, в листопаді у «Міському саду» в Кременчуці знайшли кулі великокаліберних кулеметів, які зазвичай використовує українська ППО проти російських «Шахедів». Чи це небезпечно — читайте ТУТ. Також на минулому тижні у Кременчуцькому районі чоловік знайшов «Шахед» посеред поля.

17 листопада Кременчук прокинувся від серії вибухів. Влучань у місті не було — сили протиповітряної оборони «відпрацювали» дрони та ракети в повітрі. А от уламок однієї зі збитих ракет приземлився у подвір’ї кременчужан.

Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Міська влада пообіцяла гарантовано компенсувати збитки усім громадянам, чиє майно постраждало від падіння уламка збитої ракети. На ранок наступного дня більшість вибитих у будинках вікон закрили, вирву від падіння уламка прибрали, а жителі потроху оговтувалися від події.