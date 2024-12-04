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Зеленський відзначив 107 реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 168

Нагороду бригада отримала за мужність та героїзм, які проявила під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський нагородив 107 реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу». Про це стало відомо з указу президента № 803/2024 за 4 грудня. 

Вказано, що нагороду бригада отримала за мужність та героїзм, які проявила під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 30 листопада 107-ма реактивна артилерійська «Кременчуцька» бригада відзначила день свого заснування. 

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Автор: Телеграф
Теги: 107 бригада Зеленський
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