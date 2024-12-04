Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 5 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 12.00
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Ковальська
- вул. Ливарна
- вул. Лінійна
- вул. Михайла Драгоманова
- вул. Павла Чубинського
- вул. Івана Приходька
- вул. Художня
- вул. Чумацький Шлях
- вул. Олександріївська
- наб. Лейтенанта Дніпрова
- пров. 1-й Ливарний
- пров. Докучаєва
- пров. Івана Кожедуба
- пров. Ливарний
- пров. Літописний
- пров. Мирний
- пров. Петра Ракітіна
- пров. Тополевий
- пров. Яблуневий
- туп. Ливарний
- проїзд Михайла Старицького
- пров. Художній
З 8.00 до 16.00
- вул. Академіка Герасимовича
- вул. Бетонна
- вул. Бондарський
- вул. Бригадирський
- вул. Гранітна
- вул. Захисний
- вул. Козачий
- вул. Криворудна
- вул. Лікаря О. Богаєвського
- вул. Миколи Леонтовича
- вул. Народних Ополченців
- вул. Переяславська
- вул. Підгірна
- вул. Піщана
- вул. Піщаний
- вул. Сущинського
- вул. Хорольська
- пров. Арсенальний
- пров. Бригадирський
- пров. Гарматний
- пров. Калиновий
- пров. Козачий
- пров. Солдатський
- пров. Сорочинський
- туп. Козачий
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича
- вул. Вадима Кришталя
- вул. Вільної України
- вул. Дмитра Демидюка
- вул. Івана Багряного
- вул. Івана Дзюби
- вул. Іллі Ткаченка
- вул. Ольги Кобилянської
- вул. Панаса Саксаганського
- вул. Паризька
- вул. Рєпіна
- вул. Романа Шухевича
- вул. Сержанта Мельничука
- вул. Чумацький Шлях
- пров. Антона Чехова
- пров. Герцена
- пров. Калиновий
- пров. Прорізний
- туп. Урожайний
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
- просп. Полтавський
- вул. Горліса-Горського
З 9.00 до 15.00
- пров. Садківський
- туп. 2-й Озерний
- туп. 3-й Озерний
- вул. Перекопська
- вул. Артема Носенка
- просп. Лесі Українки
- наб. Лейтенанта Дніпрова
- пров. Докучаєва
- проїзд Михайла Старицького
- пров. Художній
- вул. Художня
- вул. Івана Мазепи
- вул. Тараса Шевченка.
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