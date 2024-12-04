Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 5 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 12.00

  • вул. Володимира Івасюка
  • вул. Ковальська
  • вул. Ливарна
  • вул. Лінійна
  • вул. Михайла Драгоманова
  • вул. Павла Чубинського
  • вул. Івана Приходька
  • вул. Художня
  • вул. Чумацький Шлях
  • вул. Олександріївська
  • наб. Лейтенанта Дніпрова
  • пров. 1-й Ливарний
  • пров. Докучаєва
  • пров. Івана Кожедуба
  • пров. Ливарний
  • пров. Літописний
  • пров. Мирний
  • пров. Петра Ракітіна
  • пров. Тополевий
  • пров. Яблуневий
  • туп. Ливарний
  • проїзд Михайла Старицького
  • пров. Художній

З 8.00 до 16.00

  • вул. Академіка Герасимовича
  • вул. Бетонна
  • вул. Бондарський
  • вул. Бригадирський
  • вул. Гранітна
  • вул. Захисний
  • вул. Козачий
  • вул. Криворудна
  • вул. Лікаря О. Богаєвського
  • вул. Миколи Леонтовича
  • вул. Народних Ополченців
  • вул. Переяславська
  • вул. Підгірна
  • вул. Піщана
  • вул. Піщаний
  • вул. Сущинського
  • вул. Хорольська
  • пров. Арсенальний
  • пров. Бригадирський
  • пров. Гарматний
  • пров. Калиновий
  • пров. Козачий
  • пров. Солдатський
  • пров. Сорочинський
  • туп. Козачий

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича
  • вул. Вадима Кришталя
  • вул. Вільної України
  • вул. Дмитра Демидюка
  • вул. Івана Багряного
  • вул. Івана Дзюби
  • вул. Іллі Ткаченка
  • вул. Ольги Кобилянської
  • вул. Панаса Саксаганського
  • вул. Паризька
  • вул. Рєпіна
  • вул. Романа Шухевича
  • вул. Сержанта Мельничука
  • вул. Чумацький Шлях
  • пров. Антона Чехова
  • пров. Герцена
  • пров. Калиновий
  • пров. Прорізний
  • туп. Урожайний

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна
  • вул. Володимира Івасюка
  • вул. Христини Алчевської
  • вул. Художня

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський
  • вул. Горліса-Горського

З 9.00 до 15.00

  • пров. Садківський
  • туп. 2-й Озерний
  • туп. 3-й Озерний
  • вул. Перекопська
  • вул. Артема Носенка
  • просп. Лесі Українки
  • наб. Лейтенанта Дніпрова
  • пров. Докучаєва
  • проїзд Михайла Старицького
  • пров. Художній
  • вул. Художня
  • вул. Івана Мазепи
  • вул. Тараса Шевченка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень адреси Полтаваобленерго
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