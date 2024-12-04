Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 5 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 12.00 вул. Володимира Івасюка

вул. Ковальська

вул. Ливарна

вул. Лінійна

вул. Михайла Драгоманова

вул. Павла Чубинського

вул. Івана Приходька

вул. Художня

вул. Чумацький Шлях

вул. Олександріївська

наб. Лейтенанта Дніпрова

пров. 1-й Ливарний

пров. Докучаєва

пров. Івана Кожедуба

пров. Ливарний

пров. Літописний

пров. Мирний

пров. Петра Ракітіна

пров. Тополевий

пров. Яблуневий

туп. Ливарний

проїзд Михайла Старицького

пров. Художній З 8.00 до 16.00 вул. Академіка Герасимовича

вул. Бетонна

вул. Бондарський

вул. Бригадирський

вул. Гранітна

вул. Захисний

вул. Козачий

вул. Криворудна

вул. Лікаря О. Богаєвського

вул. Миколи Леонтовича

вул. Народних Ополченців

вул. Переяславська

вул. Підгірна

вул. Піщана

вул. Піщаний

вул. Сущинського

вул. Хорольська

пров. Арсенальний

пров. Бригадирський

пров. Гарматний

пров. Калиновий

пров. Козачий

пров. Солдатський

пров. Сорочинський

туп. Козачий З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича

вул. Вадима Кришталя

вул. Вільної України

вул. Дмитра Демидюка

вул. Івана Багряного

вул. Івана Дзюби

вул. Іллі Ткаченка

вул. Ольги Кобилянської

вул. Панаса Саксаганського

вул. Паризька

вул. Рєпіна

вул. Романа Шухевича

вул. Сержанта Мельничука

вул. Чумацький Шлях

пров. Антона Чехова

пров. Герцена

пров. Калиновий

пров. Прорізний

туп. Урожайний З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна

вул. Володимира Івасюка

вул. Христини Алчевської

вул. Художня З 8.00 до 19.00 с. Потоки З 8.00 до 20.00 просп. Полтавський

вул. Горліса-Горського З 9.00 до 15.00 пров. Садківський

туп. 2-й Озерний

туп. 3-й Озерний

вул. Перекопська

вул. Артема Носенка

просп. Лесі Українки

наб. Лейтенанта Дніпрова

пров. Докучаєва

проїзд Михайла Старицького

пров. Художній

вул. Художня

вул. Івана Мазепи

вул. Тараса Шевченка.

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