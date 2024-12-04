Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» має борги за тепло: скільки та коли планують виплатити

Виплатити усю суму обіцяють до кінця року
Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» має борги за теплопостачання. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 4 грудня.
За його словами, медзаклад має борги за опалення за березень, жовтень та листопад. Проте цю заборгованість планують сплатити до кінця поточного року.
Тож члени комісії підтримали виділення із бюджету 4 мільйони 609 тисяч гривень на погашення боргів за теплопостачання лікарнею.
Нагадаємо, нещодавно у лікарні «Кременчуцька» запрацювала сонячна електростанція.
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