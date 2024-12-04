Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» має борги за тепло: скільки та коли планують виплатити

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 149

Виплатити усю суму обіцяють до кінця року

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» має борги за теплопостачання. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 4 грудня.

За його словами, медзаклад має борги за опалення за березень, жовтень та листопад. Проте цю заборгованість планують сплатити до кінця поточного року.

Тож члени комісії підтримали виділення із бюджету 4 мільйони 609 тисяч гривень на погашення боргів за теплопостачання лікарнею.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні «Кременчуцька» запрацювала сонячна електростанція.