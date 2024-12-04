В Горішніх Плавнях відбувся чотириденний навчальний захід із розвитку компетенцій Boot Camp

Захід проходив під час осінніх канікул для представників учнівського самоврядування освітніх закладів громади. Учасники тренінгів отримали нові знання в галузі фінансів, IT-технологій, навички психологічного спрямування
Школярі побували з екскурсією на Полтавському ГЗК, де ознайомилися з виробничими процесами гірничо-збагачувального підприємства.
Boot Camp (з англ. «навчальний табір) проходив у школі No 6 під час осінніх канікул — із 28 по 31 жовтня. Захід проводився у формі тренінгів за участі учнівського самоврядування шкіл громади, Вищого професійного гірничо-будівельного училища та Політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету. Реалізація проєкту Boot Camp відбувається за ініціативи й фінансової підтримки Ferrexpo в партнерстві з органами місцевого самоврядування.
Як повідомили в компанії, мета заходу — профорієнтаційна робота з молоддю, що передбачає ознайомлення з актуальними професіями, технологічними процесами, роз’яснення компетенцій, необхідних для конкурентоздатності на ринку праці.
Відкриття заходу відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, директорка школи No 6 Лілія Федоренко, в. о. начальниці департаменту оцінки і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Тетяна Борисевич, начальниця відділу у справах сім’ї та молоді служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконкому міської ради Тетяна Оробченко, головна спеціалістка цього відділу Тетяна Качанова. Відкриваючи роботу, координаторка заходу, провідна фахівчиня з корпоративних програм управління департаменту оцінки і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Олена Васильченко висловила впевненість, що «молодь з користю проведе чотири дні, і вони залишаться в їхній пам’яті, як одна з найкращих подій, які можуть бути під час воєнного стану в країні».
Надія Угнічева зауважила, що завжди рада зустрічі з представниками учнівського самоврядування. За її словами, ідея провести
Boot Camp належить Олені Васильченко, а проведення під час осінніх канікул — порада Тетяни Оробченко.
Своєю чергою Тетяна Оробченко наголосила, що «тут зібралися кращі із кращих».
Завершуючи офіційну частину відкриття заходу, Лілія Федоренко підкреслила, що «заклад із радістю приймає когорту молодіжних лідерів, представників учнівського самоврядування». Директорка школи висловила подяку представникам Ferrexpo за багаторічну співпрацю, у рамках якої реалізуються профорієнтаційні проєкти для учнівства громади.
Протягом чотирьох днів учасники навчального табору побували з екскурсіями на інноваційних об’єктах у структурних підрозділах Полтавського ГЗК. Зокрема, ознайомилися з процесом флотації на дробарно-збагачувальній фабриці, з технологією виробництва у ливарно-механічному цеху. Також учні стали учасниками тренінгів та майстер-класів для розвитку особистісних компетенцій. Серед
них — заняття з фінансової грамотності «Формуємо експертність у банківських послугах», психологічні тренінги — «Що я знаю про толерантність?» та «Стрес. Як зберегти психологічну рівновагу», заняття «Мотивація» з розвитку Soft skills («м’які навички» — уміння навчатися та спілкуватися).
Також відбулися тренінги з IT-грамотності — «Інформаційні технології на допомогу компанії» та з HR-тематики (кадрових компетенцій) — Welсome to Ferrexpo. HR (Human Resources) у перекладі з англійської — «людські ресурси», тобто HR-фахівець — спеціаліст із управління
персоналом організації.
Начальниця відділення фінансової установи UKRSIBBANK в Горішніх Плавнях Олена Шкурат розповіла про шахраїв, які «можуть назватися другом, працівником банку або поліції та крадуть гроші у віртуальному світі». Зокрема, вона повідомила про існування такого виду шахрайства в інтернеті, як «фишинг» (англ. fishing — «риболовля»).
Також вона розповіла про ще один розповсюджений вид інтернет-шахрайства — «вішинг» (від англ. voice phishing — голосовий «фішинг»).
Поряд із цим Олена Шкурат надала учням низку порад щодо досягнення фінансової стійкості. А також розкрила деталі побудови ефективних фінансових планів. Начальник відділу розробки нових рішень цеху інформаційних технологій і зв’язку (ЦІТіЗ) Полтавського ГЗК Ігор Скорцов провів тренінг за темою «Інформаційні технології на допомогу компанії».
Гість розповів, як інформаційні технології впливають на роботу гірничодобувних підприємств. Учасники тренінгу ознайомилися з напрямами впливу інформаційних технологій на різні напрямки роботи Полтавського ГЗК. Ігор Скорцов також надав інформацію про особливі віхи розвитку IT на підприємстві, про підрозділи ЦІТіЗ та цеху автоматизованих систем управління технологічними процесами.
Психологічний тренінг із толерантності провела Олена Васильченко. Вона зазначила, що толерантність — це розуміння того, що людина має право бути не такою, як інші, і запропонувала учням зробити кожному своє визначення та навести приклади проявів нетолерантності.
Тренерка зазначила, що «наразі в безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн, на допомогу має прийти «рятувальне коло» толерантності».
По завершенні чотириденного навчального процесу кожний учасник отримав у подарунок від Ferrexpo пакунок із кепкою, пляшкою для води, блокнотом, резиновим м’ячем із символікою компанії.
Учасники Boot Camp поділилися враженнями з «Хроніками тижня». Студент другого курсу Політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету Сергій Запорожченко зазначив, що тренінги були дуже корисними.
Своєю чергою десятикласниця школи № 5 Дар’я Ткаченко підкреслила, що «ці чотири дні були дуже насиченими і цікавими та промайнули як одна мить».
Педагог-організаторка школи № 3 Катерина Кулик підкреслила, що вона «у захваті від Boot Camp — це дуже гарний майданчик для розвитку».
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