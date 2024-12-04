В Горішніх Плавнях відбувся чотириденний навчальний захід із розвитку компетенцій Boot Camp

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 55 Партнерський проєкт

Захід проходив під час осінніх канікул для представників учнівського самоврядування освітніх закладів громади. Учасники тренінгів отримали нові знання в галузі фінансів, IT-технологій, навички психологічного спрямування

Школярі побували з екскурсією на Полтавському ГЗК, де ознайомилися з виробничими процесами гірничо-збагачувального підприємства.

Boot Camp (з англ. «навчальний табір) проходив у школі No 6 під час осінніх канікул — із 28 по 31 жовтня. Захід проводився у формі тренінгів за участі учнівського самоврядування шкіл громади, Вищого професійного гірничо-будівельного училища та Політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету. Реалізація проєкту Boot Camp відбувається за ініціативи й фінансової підтримки Ferrexpo в партнерстві з органами місцевого самоврядування.

Як повідомили в компанії, мета заходу — профорієнтаційна робота з молоддю, що передбачає ознайомлення з актуальними професіями, технологічними процесами, роз’яснення компетенцій, необхідних для конкурентоздатності на ринку праці.

Програмні завдання

Відкриття заходу відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, директорка школи No 6 Лілія Федоренко, в. о. начальниці департаменту оцінки і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Тетяна Борисевич, начальниця відділу у справах сім’ї та молоді служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконкому міської ради Тетяна Оробченко, головна спеціалістка цього відділу Тетяна Качанова. Відкриваючи роботу, координаторка заходу, провідна фахівчиня з корпоративних програм управління департаменту оцінки і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Олена Васильченко висловила впевненість, що «молодь з користю проведе чотири дні, і вони залишаться в їхній пам’яті, як одна з найкращих подій, які можуть бути під час воєнного стану в країні».

«Ми проводимо захід в укритті і дякуємо Збройним силам України за можливість зустрічатися, навчатися, розвиватися. Бажаю усім плідної та результативної праці», — наголосила Олена Васильченко.

«Розраховую, що навчальний табір буде дуже корисним для нашої молоді, — підкреслила своєю чергою Тетяна Борисевич. — Вона

зможе дізнатися багато нового для свого розвитку. А ми зі свого боку зробимо все від нас залежне, щоб учням було цікаво».

Надія Угнічева зауважила, що завжди рада зустрічі з представниками учнівського самоврядування. За її словами, ідея провести

Boot Camp належить Олені Васильченко, а проведення під час осінніх канікул — порада Тетяни Оробченко.

«Профорієнтаційні зустрічі з фахівцями Ferrexpo тривають не один рік і були започатковані в профільних класах із підготовки до вступу в заклади вищої освіти гірничого профілю школи No 5, — наголосила Надія Угнічева. — Як бачимо, вони мають своє продовження. Сьогодні ми раді, що учнівські канікули будуть наповнені цікавим профорієнтаційним навчанням, тренінгами, які розвивають лідерські якості, формують важливі для молоді компетенції».

Своєю чергою Тетяна Оробченко наголосила, що «тут зібралися кращі із кращих».

«Маємо на меті створити команду активних однодумців, які прагнуть розвиватися, вдосконалюватися, набувати нових корисних навичок», — підсумувала вона.

Завершуючи офіційну частину відкриття заходу, Лілія Федоренко підкреслила, що «заклад із радістю приймає когорту молодіжних лідерів, представників учнівського самоврядування». Директорка школи висловила подяку представникам Ferrexpo за багаторічну співпрацю, у рамках якої реалізуються профорієнтаційні проєкти для учнівства громади.

«Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні формувати в

молоді навички для особистого розвитку і реалізації, для активного життя відповідальних громадян, соціальної єдності й вибору майбутньої професії. Сподіваюся, що саме такий осінній відпочинок подарує учням нові знайомства, сформує в них певні навички комунікування, роботи в команді, подарує користь і позитивні емоції кожному учаснику навчання», — наголосила Лілія Федоренко.

Протягом чотирьох днів учасники навчального табору побували з екскурсіями на інноваційних об’єктах у структурних підрозділах Полтавського ГЗК. Зокрема, ознайомилися з процесом флотації на дробарно-збагачувальній фабриці, з технологією виробництва у ливарно-механічному цеху. Також учні стали учасниками тренінгів та майстер-класів для розвитку особистісних компетенцій. Серед

них — заняття з фінансової грамотності «Формуємо експертність у банківських послугах», психологічні тренінги — «Що я знаю про толерантність?» та «Стрес. Як зберегти психологічну рівновагу», заняття «Мотивація» з розвитку Soft skills («м’які навички» — уміння навчатися та спілкуватися).

Також відбулися тренінги з IT-грамотності — «Інформаційні технології на допомогу компанії» та з HR-тематики (кадрових компетенцій) — Welсome to Ferrexpo. HR (Human Resources) у перекладі з англійської — «людські ресурси», тобто HR-фахівець — спеціаліст із управління

персоналом організації.

Навички для життя

Начальниця відділення фінансової установи UKRSIBBANK в Горішніх Плавнях Олена Шкурат розповіла про шахраїв, які «можуть назватися другом, працівником банку або поліції та крадуть гроші у віртуальному світі». Зокрема, вона повідомила про існування такого виду шахрайства в інтернеті, як «фишинг» (англ. fishing — «риболовля»).

«Цим терміном позначають процес, коли шахраї відправляють посилання у месенджери, на e-mail або в смс-повідомлення. Після переходу за даним посиланням відбувається виток конфіденційної інформації користувача — насамперед логінів та паролів, які потрібні для входу до сервісів інтернет-банкінгу. Отримавши посилання від незнайомців,

спершу слід подумати, перепитати в обізнаних людей, а вже потім переходити за посиланням», — наголосила Олена Шкурат.

Також вона розповіла про ще один розповсюджений вид інтернет-шахрайства — «вішинг» (від англ. voice phishing — голосовий «фішинг»).

«Шахрай телефонує і переконує людину повідомити секретну інформацію або переказати гроші. У цій ситуації злодій полює на інформацію про платіжну карту, паролі, коди в смс, які надсилають банки, і може назватися працівником банку чи поліції, — пояснила Олена Шкурат. — Також зустрічається «скімінг» [від англ. skim — швидко прочитувати — Ред.] — це вид шахрайства, коли злодій робить копію платіжної картки за допомогою спеціального обладнання — камери, яку встановлює на банкомат. Шахрай підглядає через відеокамеру, який пін-код вводить людина».

Поряд із цим Олена Шкурат надала учням низку порад щодо досягнення фінансової стійкості. А також розкрила деталі побудови ефективних фінансових планів. Начальник відділу розробки нових рішень цеху інформаційних технологій і зв’язку (ЦІТіЗ) Полтавського ГЗК Ігор Скорцов провів тренінг за темою «Інформаційні технології на допомогу компанії».

Гість розповів, як інформаційні технології впливають на роботу гірничодобувних підприємств. Учасники тренінгу ознайомилися з напрямами впливу інформаційних технологій на різні напрямки роботи Полтавського ГЗК. Ігор Скорцов також надав інформацію про особливі віхи розвитку IT на підприємстві, про підрозділи ЦІТіЗ та цеху автоматизованих систем управління технологічними процесами.

Психологічний тренінг із толерантності провела Олена Васильченко. Вона зазначила, що толерантність — це розуміння того, що людина має право бути не такою, як інші, і запропонувала учням зробити кожному своє визначення та навести приклади проявів нетолерантності.

Тренерка зазначила, що «наразі в безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн, на допомогу має прийти «рятувальне коло» толерантності».

«Сучасна культурна людина має володіти не тільки знаннями. Аби досягти успіху у власному житті, кожному доцільно сформувати у собі навички толерантності. Це вважається ознакою високого розвитку індивідуума, групи, суспільства в цілому», — наголосила Олена Васильченко.

По завершенні чотириденного навчального процесу кожний учасник отримав у подарунок від Ferrexpo пакунок із кепкою, пляшкою для води, блокнотом, резиновим м’ячем із символікою компанії.

Натхнення до змін

Учасники Boot Camp поділилися враженнями з «Хроніками тижня». Студент другого курсу Політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету Сергій Запорожченко зазначив, що тренінги були дуже корисними.

«Я дізнався багато нового, зокрема, про те, як правильно треба презентувати себе під час проходження співбесіди при влаштуванні на роботу. А ще сподобалася екскурсія на комбінат. Також було приємно познайомитися з новими друзями, розширити свої знання із цікавих мені тем із психології», — розповів студент.

Своєю чергою десятикласниця школи № 5 Дар’я Ткаченко підкреслила, що «ці чотири дні були дуже насиченими і цікавими та промайнули як одна мить».

«Я отримала незабутні враження та яскраві емоції. А ще розширила свої знання щодо того, як боротися зі стресом, комунікувати з однолітками. Вважаю, що все, про що ми тут дізналися, допоможе нам підготуватися до дорослого самостійного життя», — наголосила учасниця.

Педагог-організаторка школи № 3 Катерина Кулик підкреслила, що вона «у захваті від Boot Camp — це дуже гарний майданчик для розвитку».

«Тут формуються компетенції, які знадобляться не лише під час навчання, але й у майбутньому житті. Я була б задоволена, якби в 13-14 років таким чином розвивали мою мотивацію, фінансову грамотність, тобто все, що вплинуло б на моє майбутнє життя, — зауважила Катерина Кулик. — Я впевнена, що діти, які відвідали цей захід, вже почали використовувати у своєму житті поради, знання. Загалом усі задоволені, заряджені на позитив, будуть ділитися зі своїми однокласниками, друзями набутою інформацією. Це підвищить рівень розвитку нашого учнівства».