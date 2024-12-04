На Полтавщині у пожежі загинула жінка

Вчора, 22:00 Переглядів: 144

Для встановлення причини смерті її тіло направили на судово-медичну експертизу

Вранці 4 грудня у селі Вовнянка Миргородського району сталася пожежа в приватному будинку. Під час огляду будинку правоохоронці знайшли тіло 83-річної місцевої мешканки. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Для встановлення причини смерті її тіло направили на судово-медичну експертизу.

Нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини.

Нагадаємо, 4 грудня у Полтаві під час пожежі в приватному будинку загинула людина.



