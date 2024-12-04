На Полтавщині у пожежі загинула жінка

Вранці 4 грудня у селі Вовнянка Миргородського району сталася пожежа в приватному будинку. Під час огляду будинку правоохоронці знайшли тіло 83-річної місцевої мешканки. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Для встановлення причини смерті її тіло направили на судово-медичну експертизу.
Нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людини.
Нагадаємо, 4 грудня у Полтаві під час пожежі в приватному будинку загинула людина.
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