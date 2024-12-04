У Полтаві під час пожежі в приватному будинку загинула людина

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Трагічна подія сталася учора, 4 грудня, близько 8.45 у приватному домогосподарстві по провулку Метеорологічному у Полтаві. Причини та обставини пожежі встановлюють поліціянти та рятувальники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— Отримавши від рятувальників повідомлення про пожежу, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу № 1 та спеціалісти-криміналісти Полтавського райуправління поліції. Після ліквідації пожежі, під час огляду місця події, правоохоронці виявили чоловіка без ознак життя. Наразі особа загиблого та причина його смерті встановлюються, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо початку розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, сьогодні вночі у місті Глобине сталась пожежа у житловому будинку, внаслідок якої постраждала людина.