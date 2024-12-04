Рада підвищила акциз на тютюнові вироби — з нового року цигарки подорожчають на 40 грн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 96 Коментарів: 1

Доходи до бюджету у 2025 році від акцизного податку на тютюнові вироби збільшаться на 612 млн грн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт № 11090 підтримали 237 депутатів.

Цей закон установлює нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради Європейського Союзу. Тобто цим законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

За словами Ярослава Железняка, з наступного року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 грн.

— Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС, — написав парламентар.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його ухвалення збільшить доходи до бюджету у 2025 році на близько 612 млн грн.

Нагадаємо, 30 листопада ми писали, що із нового року в Україні можуть подорожчати цигарки. Процедуру підвищення акцизу на тютюнові вироби підтримав комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики,

В уряді ще у жовтні анонсували прив’язку вартості цигарок до курсу євро.

За оцінкою експертів, з урахуванням прогнозу курсу гривні, опублікованого МВФ, мінімальна вартість пачки цигарок становитиме: