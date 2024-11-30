Із нового року цигарки можуть здорожчати на 40 гривень: у Верховній Раді підтримали збільшення акцизу

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 106

Акциз на тютюн буде прив'язаний до курсу євро

Із нового року в Україні подорожчають цигарки: ціна може збільшитися приблизно на 40 грн. Процедуру підвищення акцизу на тютюн підтримав Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пише народний депутат України Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає збільшення акцизу на тютюн на 20%, що становить близько 40 грн від кожної пачки. Діяти нові ціни почнуть уже із 1 січня 2025 року.

Завдяки такому підвищенню акцизів Уряд планує збільшити надходження до держбюджету та зменшити кількість курців в Україні. На думку ініціаторів закону, це також сприятиме вирівнюванню українських акцизних ставок із вимогами Європейського Союзу.

Проте, за словами експертів, таке здорожчання цигарок може призвести до підвищення попиту на нелегальну продукцію. Тож боротьба з контрабандою тютюну залишатиметься одним із пріоритетів.

Нагадаємо, про прив'язку вартості цигарок до курсу євро уже анонсували в жовтні.

За оцінкою експертів, з урахуванням прогнозу курсу гривні, опублікованого МВФ, мінімальна вартість пачки цигарок становитиме: