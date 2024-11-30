Кременчуцькі патрульні за допомогою небайдужих містян допомогли жінці повернутися додому

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 0

Літня жінка заблукала і не змогла повернутися самотужки додому

Учора, 29 листопада, кременчуцькі патрульні допомогли літній жінці повернутися додому. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, вони отримали виклик від мешканців міста. За їх словами, бабуся зайшла до магазину на вулиці Соборній, і не могла пригадати, де вона живе та як додому повернутися.

Патрульним вдалося встановити особу жінки. Після цього вони відвезли її додому до рідних.

У патрульній поліції дякують громадянам за небайдужість — завдяки їхній уважності вдалося запобігти можливим неприємним ситуаціям.

Нагадаємо, на початку листопада у Кременчуці патрульні повернули до дому двох зниклих дітей.