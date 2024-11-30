Рятувальники Полтавщини отримали допомогу від міжнародних партнерів

До Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій надійшла допомога від міжнародних партнерів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, полтавським рятувальникам із Литовської Республіки передали 60 роутерів.
Очільник ПОВА разом із рятувальниками подякували партнерам за допомогу та вручили старшому раднику Почесного консульства Литовської Республіки у Полтавській області Петру Крайсвітньому відомчу нагороду.
Нагадаємо, днями у Полтаві відбувся показ документального фільму «Битва за світло», героєм якого став і полтавський рятувальник Ігор Гетало.
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