Рятувальники Полтавщини отримали допомогу від міжнародних партнерів

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 1

Це дозволить надзвичайникам області постійно працювати у посиленому режимі

До Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій надійшла допомога від міжнародних партнерів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, полтавським рятувальникам із Литовської Республіки передали 60 роутерів.

Наші рятувальники працюють у посиленому режимі. Щохвилини готові виїхати на місце надзвичайної події, — пише Пронін.

Очільник ПОВА разом із рятувальниками подякували партнерам за допомогу та вручили старшому раднику Почесного консульства Литовської Республіки у Полтавській області Петру Крайсвітньому відомчу нагороду.

Нагадаємо, днями у Полтаві відбувся показ документального фільму «Битва за світло», героєм якого став і полтавський рятувальник Ігор Гетало.