У Полтаві покажуть документальний фільм «Битва за світло», героєм якого став і полтавський рятувальник Ігор Гетало

27 листопада о 18.00 у Полтаві відбудеться показ документальної стрічки «Битва за світло», присвяченої героїчним людям, які щодня захищають і відновлюють енергетичну інфраструктуру України.
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Стрічка розповідає історії бійців протиповітряної оборони, рятувальників ДСНС і енергетиків «Групи ДТЕК». Це командири зенітних ракетних комплексів, військові пілоти, розрахунки мобільних вогневих груп і всі, хто бореться за світло в Україні, попри енергетичний тероризм РФ.
Особливе місце у фільмі займає історія рятувальника родом із Полтавщини, Ігоря Гетала.
Нагадаємо, Ігор Гетало разом із підрозділом потрапив під ворожий обстріл у Дніпрі, коли розбирали завали аеропорту після ракетної атаки. Полтавський рятувальник, начальниця ЦГЗ Дніпропетровської області Євгенія Дудка та ще троє їхніх колег-пожежних було поранено.
За даними видання «Полтавщина», Ігорю посікло осколками ноги, а його дружина Євгенія Дудка була важко поранена. Ігорю провели всі необхідні операції й витягли осколки із ноги. У 2022 році президент Володимир Зеленський нагородив майора цивільного захисту Ігоря Гетала орденом «За мужність» III ступеня.
Цей показ — можливість віддячити захисникам, які тримають небо та повертають світло в наші домівки.
Як придбати квитки
Деталі та квитки доступні за посиланням.
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