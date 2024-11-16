У Полтаві покажуть документальний фільм «Битва за світло», героєм якого став і полтавський рятувальник Ігор Гетало

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 264

Фільм розповідає про героїв, що захищають та відновлюють енергетичну інфраструктуру України

27 листопада о 18.00 у Полтаві відбудеться показ документальної стрічки «Битва за світло», присвяченої героїчним людям, які щодня захищають і відновлюють енергетичну інфраструктуру України.

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Про що фільм?

Стрічка розповідає історії бійців протиповітряної оборони, рятувальників ДСНС і енергетиків «Групи ДТЕК». Це командири зенітних ракетних комплексів, військові пілоти, розрахунки мобільних вогневих груп і всі, хто бореться за світло в Україні, попри енергетичний тероризм РФ.

Особливе місце у фільмі займає історія рятувальника родом із Полтавщини, Ігоря Гетала.

Нагадаємо, Ігор Гетало разом із підрозділом потрапив під ворожий обстріл у Дніпрі, коли розбирали завали аеропорту після ракетної атаки. Полтавський рятувальник, начальниця ЦГЗ Дніпропетровської області Євгенія Дудка та ще троє їхніх колег-пожежних було поранено.

За даними видання «Полтавщина», Ігорю посікло осколками ноги, а його дружина Євгенія Дудка була важко поранена. Ігорю провели всі необхідні операції й витягли осколки із ноги. У 2022 році президент Володимир Зеленський нагородив майора цивільного захисту Ігоря Гетала орденом «За мужність» III ступеня.

Основні моменти:

Фільм висвітлює події, що розпочалися у жовтні 2022 року, коли Україна зазнала масованих атак на об’єкти паливно-енергетичного сектору.

Автори подолали понад 20 000 км, щоб відзняти унікальні кадри, зокрема на секретних об’єктах.

Чому це важливо?

Цей показ — можливість віддячити захисникам, які тримають небо та повертають світло в наші домівки.

Умови відвідування:

Вхід за донат від 100 грн. Зібрані кошти підуть на підтримку ДСНС.

Як придбати квитки

Деталі та квитки доступні за посиланням.



