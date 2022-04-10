Внаслідок обстрілу Дніпра постраждав рятувальник з Полтави - потрібна допомога

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 541

Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.

Внаслідок обстрілу Дніпра постраждали рятувальники, у тому числі полтавчанин Ігор Гетало, повідомляє Help Firefighters UA.

«В нашу команду прийшла біда: кілька годин тому внаслідок ворожого обстрілу було поранено 5 пожежних з Дніпра, серед яких і наш добрий друг та помічник, Ігор Гетало, начальниця ЦГЗ Дніпропетровської області Євгенія Дудка та ще 3 їхніх колег пожежних», - йдеться в повідомленні.

Дуже просимо допомогти Ігорю та його колегам за реквізитами:

4149439316541980 картка Дмитро Сорочан ставте позначку "на пожежних Дніпра" або просто "Дніпро"

За даними Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА, в Дніпрі постраждали шестеро рятувальників - їх поранено. Вони перебувають у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Він зазначив, що підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.

Нагадаємо, російські військові повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Об’єкт і інфраструктура поруч із ним зруйновані.