Внаслідок обстрілу  Дніпра постраждав рятувальник з Полтави - потрібна допомога

Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.
Внаслідок обстрілу Дніпра постраждали рятувальники, у тому числі полтавчанин Ігор Гетало, повідомляє Help Firefighters UA.
«В нашу команду прийшла біда: кілька годин тому внаслідок ворожого обстрілу було поранено 5 пожежних з Дніпра, серед яких і наш добрий друг та помічник, Ігор Гетало, начальниця ЦГЗ Дніпропетровської області Євгенія Дудка та ще 3 їхніх колег пожежних», - йдеться в повідомленні.
Дуже просимо допомогти Ігорю та його колегам за реквізитами:
4149439316541980 картка Дмитро Сорочан ставте позначку "на пожежних Дніпра" або просто "Дніпро"
За даними Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА, в Дніпрі постраждали шестеро рятувальників - їх поранено. Вони перебувають у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Він зазначив, що підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.
Нагадаємо, російські військові повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Об’єкт і інфраструктура поруч із ним зруйновані.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер