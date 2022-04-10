Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Внаслідок обстрілу  Дніпра постраждав рятувальник з Полтави - потрібна допомога

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 541

 Підрозділ рятувальників  потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.

Внаслідок обстрілу Дніпра постраждали рятувальники, у тому числі полтавчанин Ігор Гетало, повідомляє Help Firefighters UA. 

«В нашу команду прийшла біда: кілька годин тому внаслідок ворожого обстрілу було поранено 5 пожежних з Дніпра, серед яких і наш добрий друг та помічник, Ігор Гетало, начальниця ЦГЗ Дніпропетровської області Євгенія Дудка та ще 3 їхніх колег пожежних», - йдеться в повідомленні.

Дуже просимо допомогти Ігорю та його колегам за реквізитами:

4149439316541980 картка Дмитро Сорочан ставте позначку "на пожежних Дніпра" або просто "Дніпро"

За даними Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА, в Дніпрі постраждали   шестеро рятувальників - їх поранено.   Вони перебувають у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Він зазначив, що підрозділ рятувальників  потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки. 

Нагадаємо, російські військові повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Об’єкт і інфраструктура поруч із ним зруйновані.

 

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна рятувальники допомога Дніпро
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх