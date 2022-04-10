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До Латвії не пустили 152 вантажівки з російськими та білоруськими номерами 

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 228

 У відповідь на вторгнення росії в україну російським та білоруським вантажоперевізникам із суботи, 9 квітня, заборонено перетинати кордон Європейського Союзу.

До Латвії не пустили 152 вантажівки з номерами РФ та Білорусі, повідомляє Про це повідомляє прибалтійське видання Delfi. За їх даними, прикордонники вже заборонили в'їзд до Латвії 152 вантажним автомашинам з російськими та білоруськими номерами.

Інформація серед водіїв вже поширилася, і більшість водіїв вже не намагаються перетнути кордон.

Нагадаємо, що ЄС прийняв нові санкції проти росії і білорусі, які забороняють автотранспортним компаніям цих країн перевозити вантажі в ЄС, а також забороняють доступ в порти суднам під російським прапором. Вони вступили в дію відучара, 9 квітня.

Вантажні автоперевезення в межах ЄС, в тому числі транзитні, заборонені для будь-якої автотранспортної компанії, зареєстрованої в росії та білорусі.

Раніше повідомлялось, що через санкції ЄС та США оборонні підприємства рф не здатні продовжувати виробництво сучасної зброї

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна санкції проти росії
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