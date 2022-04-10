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Окупанти знищили «стратегічний об'єкт» на Запоріжжі (фото)

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 661

 Високоточною авіаційною ракетою рашисти зруйнували еко-туалет у Гуляйполі.

У Запорізькій області російська авіаційна ракета Х-29 класу «повітря - земля» знищила туалет на городі. Про це повідомило Оперативне командування «Північ».

«Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу «повітря — земля», яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя», - йдеться в повідомленні.

 

За даними ЗМІ, Х-29 - радянська високоточна авіаційна ракета класу «повітря — земля» малого радіуса дії. Росіяни використовували ці ракети під час бомбардування Сирії.

 

У 2017 році російські військові в окупованому Криму випадково запустили керовану ракету Х-29ТД. Про цей інцидент стало відомо тільки зараз,  завдяки судовому розгляду. Тоді двоє техніків на військовому аеродромі біля міста Сакі здійснювали контроль за технічним станом авіаційних керованих засобів ураження, зокрема двох ракет Х-29ТД, з якими перед цим здійснював виліт винищувачів Су-30СМ. Під час робіт відбулося випадкове спрацьовування, в результаті якого ракета, що має довжину близько 4 м і вагу близько 700 кг (приблизно 100 кг припадає на вибухову речовину бойової частини), знесла ворота і частину стіни ангара, знищивши на шляху апаратуру і ще одну аналогічну ракету.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Оперативне командування «Північ»
Теги: війна ракета
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