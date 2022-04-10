З Польщі 9 квітня повернулась рекордна кількість українців

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В Україну з Польщі протягом минулої доби повернулось 22 тисячі 900 осіб. Це рекордна кількість з 24 лютого.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на прикордонну службу Польщі.

«Рекордна кількість українців повернулася додому з Польщі 9 квітня. Майже 23 тисячі осіб перетнули кордон у суботу. Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі. Це найбільша кількість поїздок до України від початку війни 24 лютого і цифра продовжує зростати», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Польщі налічували понад 2 млн біженців з України.